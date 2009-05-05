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Yaşam

Ahırkapı'da "Hıdrellez Şenliği"

İlkbaharı karşılama amaçlı sokak etkinliği olan "Ahırkapı Hıdrellez Şenliği" başladı.

05 Mayıs 2009 03:00

İlkbaharı karşılama amaçlı sokak etkinliği olan "Ahırkapı Hıdrellez Şenliği" başladı.

Bu yıl katılımcı sayısının fazlalığı nedeniyle Ahırkapı sokakları yerine Ahırkapı Parkı'nda düzenlenen şenlikte, Buzuki Orhan, Lüleburgazlı Küçük Hasan ve Tamer Kum, Göksenin İleri ve İstanbul Şarkıları, Makedon Koçani Orkestrası, Trakya All Stars, Ege Hicaz, Ahırkapı Roman Orkestrası, Pire Mehmet ve Roman Orkestrası, Babaeski Roman Orkestrası, Makedon Folk Orkestrası, Roman-İn-Caz, Kolektif İstanbul, Semaver Kumpanya, Mısırlı Ahmet Ritim Atölyesi ve Fransız Rakı Balkans Dj Set sahne aldı.

Vatandaşların ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılar, park içindeki ağaçlara dileklerinin gerçekleşmesi umuduyla çaput bağlarken, kurulan panolara da dileklerini içeren notlar yazdı.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen şenlik, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ile Boğaziçi, Haliç, Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Bilgi ve Sabancı üniversitelerinin katkıları ve Fatih Belediyesi, Ahırkapı Hıdrellez Şenlikleri Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Atölyesi, Kültür A.Ş, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Şenlik gece yarısına kadar devam edecek.

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