Ahırkapı Şenlikleri iptal edildi

T24- Ahırkapı Hıdrellez Şenlikleri Derneği, 5 Mayıs'da Ahırkapı'da yapılacak etkinlikleri iptal etti.



11 senedir Hıdırellez Şenlikleri'ni düzenleyen dernek, bu sene uygulamaya soktukları 10 liralık giriş ücretine gelen itirazlar üzerine artık görevini tamamladığını belirtti. Dernek, yaptıkları açıklamada "İstanbulluların bu geleneği kendi semtlerinde canlı tutmasını" diledi.

Ahırkapı Hıdrellez Şenlikleri Derneği'nin www.hıdırellez.org sitesinde yayımlanan (26 Nisan 2011) açıklaması şöyle:









"11 yıldır her 5 Mayıs akşamı Ahırkapı’da on binlerce İstanbullunun katılımıyla gerçekleşen Hıdrellez Şenlikleri etkinliğinin düzenleyicisi; Ahırkapı Hıdrellez Şenlikleri Derneği olarak bu yıl (5 Mayıs 2011) ve bundan sonra -Ahırkapı Parkı’nda da, Ahırkapı sokaklarında da- bu etkinliği düzenlemekten vazgeçtiğimizi kamuoyuna duyururuz...

Bu kararın alınmasının temel nedeni, Şenlik alanının taşındığı Ahırkapı Parkı’nın da artık ihtiyacı karşılayamamasıdır. Bu yıl izdiham yaşanmasını bir ölçüde azaltabileceği düşünülerek, girişlerin önceden alınacak biletlerle yapılması önlemine karşı gösterilen tepkiler de Derneğimizin artık görevini tamamladığını göstermiştir. İstanbulluların, kendi semtlerinde, kendilerinin düzenleyeceği şenliklerle bu güzel geleneği canlı tutmasını diler, 2011 Hıdrellezi’ni şimdiden içten kutlarız…

Korunması gerekli kültürel değerlere sahip çıkma tutkumuzla ve tüm iyi niyetlerimizle yola çıkıp, bundan on iki yıl önce bir mahalle etkinliği olarak başlattığımız “Hıdrellez Şenlikleri”, gittikçe zor düzenlenen bir etkinlik haline gelmişti. Buna rağmen katılımcıların gösterdiği ilgi, onların heyecanı ve mutluluğu bu etkinliği her yıl yeniden düzenlemek ve sürdürmek konusunda itici gücümüzdü. Bu yüzden de bir taraftan güvenliği sağlamak bir taraftan etkinliği geliştirerek yaşatmak için yerli yabancı herkesin yoğun ilgi göstererek benimsediği Hıdrellez’i Ahırkapı Parkı’na taşımıştık. Ancak o geniş alan bile iki yıl içinde katlanarak artan katılımcı sayısına dar geldi. Bu yüzden Hıdrellez Şenlikleri için bu yıl, önceki yılların deneyimlerini de göz önünde bulundurarak alana girişte bilet uygulaması öngördük ve “Bilet alın, eğlenceyi güvenle yaşayın” uyarısıyla duyuru yaptık. Bu değişiklikten amacımız, her yıl artan katılımcıların güvenliğini sağlayabilmek ve alanda daha rahat bir hareket ortamı yaratabilmekti. Şenlik akşamı kapıda uzun kuyruklar oluşmaması için, 10.- TL tutarındaki biletler “Biletix” aracılığıyla daha önceden satışa sunuldu. Elde edilecek gelir Şenliğin kendini finanse etmesinde olduğu kadar, Ahırkapı, Cevri Kalfa İlköğretim Okulu’nda oluşturulacak müzik atölyesinde, semt çocukları için müzik eğitimi olanağı yaratılmasında da kullanılacaktı. Böylece, tıpkı “Ahırkapı Roman Orkestrası”nı kurduğumuz gibi, gelecekteki müzisyenlerin yetişmesine katkımız olacaktı…

Ne var ki şu “bilet” konusu özellikle Facebook’ta örgütlenen bazı gruplar tarafından son derece olumsuz tepkilerle karşılandı ve biletli girişi protesto etmek için eylemler planlanmaya başlandı. Bu arada Derneğimize yapılan ve üstelik hiç hak etmediğimiz hakaretleri de içeren söylemler ve çeşitli yöntemlerle saldırı çağrıları da artarak çoğaldı. Aldığımız bu tepkiler, hiçbir ticari kaygı gütmeden, İstanbul ve İstanbullular için gönülden yürüttüğümüz bu etkinliğin ortaya çıkıp, gelişip büyümesinde emeği geçenler olarak bizlere, büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı da yaşattı. Daha üzücü olan, “Ahırkapı’da Hıdrellez Şenlikleri”nin yıllardır güncellenen bir web sitesi olmasına ve sosyal ağlardaki sayfalarda da etkinliğin kimin tarafından, ne zamandan beri ve nasıl düzenlendiği hakkında ayrıntılı bilgilerin yayında bulunmasına rağmen, hakaret ve saldırıların bu bilgilere başvurulmadan, hayal ve varsayımlara dayandırılarak yapılmasıydı… Ancak, bu hukuk ve hakkaniyet dışı tepkileri ayrı tutarsak, bizi çok mutlu eden ve Derneğimizin görevini yerine getirdiğini gösteren şey de İstanbulluların ve özellikle gençlerin “Hıdrellez”i kutlamayı ne kadar da çok önemsediklerini ve bu geleneği benimsediklerini görmek oldu. Gerçekten de doğanın uyanışını kutlamak doğal olmalı. Herkes, kendi semtinde, kendi yakınları, grupları ile dilediğince etkinlik düzenlemeli ve bu vesile ile İstanbul’un bütün güzel semtlerinin, deniz kıyılarının hakkını vermeli.

İşte bu nedenlerden ötürü, bundan böyle bu etkinliği yapmaktan vazgeçiyoruz. Ne Ahırkapı Parkı’nda ne de Ahırkapı sokaklarında…"