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Ahırkapı açıklarında kadın cesedi bulundu

İstanbul Ahırkapı açıklarında arama kurtarma timlerince çıkarılan ceset için, inceleme başlatıldı

16 Kasım 2016 01:53

İstanbul Fatih’te Ahırkapı açıklarında balıkçılar tarafından bir kadın cesedi bulundu. Genç Denizciler ve Dayanışma Derneği (GEDDAD) arama ve kurtarma timlerimce denizden alınan cesedin 70 yaşındaki M.Ö.’ye ait olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Fatih, Ahırkapı açıklarında akşamüstü meydana gelen olayla ilgili edinilen bilgiye göre, tekneyle denize balıkçılar bir süre sonra denize hareketsiz duran şahıs gördü. Bunun üzerine balıkçılar durumu deniz polisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi ile olay yerinin yakınındaki Genç Denizciler ve Dayanışma Derneği (GEDDAD) arama ve kurtarma timleri, cesedi denizden aldı. Karaya çıkartılan ceset savcılık tarafından incelendi. İnceleme sonrasında cesedin 70 yaşındaki M.Ö.’ye ait olduğu öğrenildi. Yapılan incelemede cesedin üzerinde herhangi bir yara izine rastlanmadı. İncelemeler sonrasında ceset, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

 

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