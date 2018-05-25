Ahırdaki saman balyaları yandı

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Milas ilçesindeki ahırda, sigara izmaritinden çıktığı öne sürülen yangında, saman balyaları kül oldu.

İlçeye bağlı İçmeler Mahallesi\'nde yaşayan çiftçi Yaşar Sırım\'a ait ahırdaki saman balyaları, iddiaya göre, işçinin söndürmeden attığı sigara izmarit nedeniyle yanmaya başladı. Ahırda bulunan yaklaşık 2 bin balya saman nedeniyle alevler büyüdü. İhbarla ahıra gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Saman balyalarının neredeyse hepsinin kül olduğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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