Ahır Dağı'ndaki bitkiler koruma altında

Ahır Dağı'nda bitki türlerini koruma amaçlı bir proje yürütülüyor. Bölgede 122 bin endemik bilgi tespit edildiğini belirten yetkililer koruma projesiyle birlikte bu sayının daha da artacağına inanıyor



Kahramanmaraş Ahır Dağı’ndaki bitki türlerinin korunması amacıyla proje yürütülüyor. Proje koordinatörü Tolga Ok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahır Dağı’nın, Doğal Hayatı Koruma Derneğinin (DHKD) yürüttüğü Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları Gönüllü İletişim Ağı Projesi (ÖBANET) kapsamında yer alan ve korunması amaçlanan 9 pilot özel bitki alanından (ÖBA) biri olduğunu söyledi.



Kahramanmaraş şehir merkezinin hemen kuzey batısında yer alan ve 32 bin 675 hektar alana sahip bulunan Ahır Dağı ÖBA’nın 122 endemik bitkinin yaşam alanı olduğunu vurgulayan Ok, yapılacak araştırmalarla bu sayının artacağına inandıklarını vurguladı.



Ok, zengin bir floraya sahip olan Ahır Dağı ÖBA’nın çeşitli tehditlerle karşı karşıya bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"İnsan müdahalesiyle oldukça değişmiş olan ÖBA bitki örtüsü, günümüzde çoğunlukla bozulmuş meşe, çeşitli dağ step mera ve parçalanmış dağınık taşlar üzerindeki bitki topluluklarından oluşur. Zengin bir flora içeren Ahir Dağı florasında Türkiye’ye endemik 122 bitki türü bulunuyor. Bunlardan 5 tanesi, birkaç istisna dışında yalnızca dağa özgüdür. Ahır Dağı ÖBA çeşitli tehditlerle karşı karşıya. Kahramanmaraş şehir merkezine yakın olması nedeniyle dağın yamaçlarında yazlık evler inşa ediliyor. Yöre ayrıca çok yoğun olan günlük rekreasyonel etkinliklerden zarar görüyor. Dağın yüksek kesimleri de her yıl hayvanlarıyla birlikte kalabalık bir göçer topluluğuna ev sahipliği yapıyor. Bu olumsuzluklar nedeniyle bitkilerin yaşam ortamı ormanlık alanlar bozuluyor, azalıyor."



Ok, Ahır Dağı ÖBA’da geçmişte var olduğu saptanan pek çok bitki türüne bugün rastlanmadığına, tehditler ortadan kaldırılmazsa mevcut bitki türlerinin de yakın gelecekte yok olacaklarına dikkati çekti.



Farkındalık yaratarak korumak



ÖBANET projesinin temel hedefinin farkındalık yaratarak Ahır Dağı ve diğer ÖBA’ları korumak olduğunu vurgulayan Ok, proje kapsamında açılan internet sitesinde projeye ve ÖBA’lara ilişkin güvenilir ve güncel bilgilere yer verildiğini kaydetti.



Özgün bilgi ve görsellere yer verilen ÖBANET internet sitesiyle hükümet yöneticileri, yerel yöneticiler, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kamu oyu arasında bilgi akışının sağlandığı katılımcı bir süreç başlatıldığını belirten Ok, şunları anlattı:

"Bizim amacımız farkındalık yaratarak Ahır Dağı ÖBA’nın korunmasını sağlamak. Bunun için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Burası önemli ve korunması gerekir. Bir şeyin korunabilmesi için de öncelikle tanıtılması, öneminin anlatılması gerekir. Ahır Dağı ÖBA’nın tanıtımı ve öneminin anlatılması için kartpostal, takvim, kitap gibi materyaller hazırlandı. Yörede yaşayanlarla iletişim içindeyiz, onlarla sürekli görüşmeler yapıyoruz. Ayrıca ben okullara giderek ÖBA’ların niçin korunması gerektiği konusunda öğrencileri bilgilendiriyorum. Amacımız bir gönüllü ağı oluşturmak, koruma amaçlı çalışmalara sahip çıkanların sayısını artırmak, çalışmalara katılımı artırmak."



Ok, Türkiye’nin bitki türleri açısından hiç bir ülkeye nasip olmayan bir zenginliğe sahip bulunduğunu, ÖBA’ların korunmasının bu zenginliğin gelecek nesillere aktarılabilmesi için zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.(AA)