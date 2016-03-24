Neşet Ertaş belgeseli 25 Mart’ta gösterime giriyor

2012 yılında yaşamını yitiren halk ozanı Neşet Ertaş‘ın, Almanya’daki yıllarından başlayarak, Türkiye’ye döndüğü 2000’li yıllara ve ölümüne kadar geçen süreyi kapsayan belgesel film Atalay Taşdiken ve Hacı Mehmet Duranoğlu imzasını taşıyor. İlk gösterimi 52. Antalya Uluslararası Film Festivali’nde yapılan belgesel, 25 Mart'ta Türkiye genelinde gösterime giriyor.

Yaklaşık bir yılda tamamlanan belgeselde, Ertaş hakkında bugüne kadar yazılan bütün kitaplar ve diğer bilimsel yayınlar taranırken, Vedat Yıldırım, Candan Murat Özcan, Sebahat Deniz, Derviş Deniz Hasan Saltık, Bayram Bilge Tokel, Erol Parlak, Uğur Yücel, Can Dündar, Cengiz Özkan, Erdal Erzincan, Erkan Mumcu, Reis Çelik, Feryal Öney gibi isimler de Neşet Ertaş’la ilgili anılarını, bildiklerini anlattı.

Hayattayken UNESCO tarafından 'yaşayan insan hazinesi' ünvanı verilen Neşet Ertaş, 25 Eylül 2012'de, kanser tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.