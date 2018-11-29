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AĞVA'DA İKİ KATLI BİNA ALEV ALEV YANDI

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL DHA Şile'nin Ağva Mahallesi'nde, sobadan çıktığı belirlenen yangında alevler iki katlı binayı sardı

29 Kasım 2018 23:47

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL DHA
Şile\'nin Ağva Mahallesi\'nde, sobadan çıktığı belirlenen yangında alevler iki katlı binayı sardı. Korku ve paniğe yol açan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ağva Mahallesi Umutlu Sokak üzerinde bulunan Merhum Gezer\'e ait iki katlı binada akşam saatlerinde yangın çıktı. Sobadan çıktığı öğrenilen yangında rüzgarın etkisiyle alevler binayı sardı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mahallede korku ve paniğe yol açan yangının başka binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
-Alevlerin binayı sarması
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Yaşanan hareketlilik


 

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