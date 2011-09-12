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Ekonomi

Ağustos'ta da en fazla altın kazandırdı ANKARA (A.A)

12 Eylül 2011 13:57

-Ağustos'ta da en fazla altın kazandırdı ANKARA (A.A) - 12.09.2011 - Külçe altın, Ağustos ayında yatırımcısına en fazla getiri sağlayan finansal yatırım aracı oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Ağustos/2011'' sonuçlarını açıkladı.      Buna göre, Ağustos ayında en yüksek reel getiri, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,78, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 16,97 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Amerikan Doları yüzde 4,13, avro yüzde 4,54 yatırımcısına reel getiri sağladı. Buna karşılık, İMKB 100 Endeksi yüzde 13,97 ve mevduat faizi yüzde 1,22 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde de Amerikan Doları yüzde 5,19, avro yüzde 5,61 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, İMKB 100 Endeksi 13,09 ve mevduat faizi yüzde 0,21 yatırımcısına kaybettirdi. Finansal yatırım araçları ÜFE ve TÜFE ile indirgendiğinde, külçe altın 3 aylık, 6 aylık ve yıllık değerlendirmelerde en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,67, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 30,33 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. Altı aylık değerlendirmeye göre de külçe altın, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 35,80, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 37,38 oranında yatırımcısına kazandırdı. Aynı dönemde, İMKB 100 Endeksi, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,25, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 17,30 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Finansal yatırım araçlarının yıllık reel getiri oranlarına bakıldığında ise en fazla getiri külçe altın, avro, dolar, mevduat faizi ve İMKB 100 Endeksi olarak sıralandı. ÜFE ile indirgendiğinde, külçe altın yüzde 50,92, avro yüzde 16,32 ve dolar yüzde 4,80 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. Diğer taraftan, mevduat faizi yüzde 2,95, İMKB 100 Endeksi yüzde 16,89 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 57,07, avro yüzde 21,07, dolar yüzde 9,08, mevduat faizi yüzde 1,01 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, İMKB 100 Endeksi 13,50 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

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