Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, kentteki barajlardaki doluluk oranına dikkat çekti. İldeki üç barajda yüzde 40’lık doluluk oranına ulaşılamaması nedeniyle tarımda büyük sıkıntı yaşayacağını söyleyen Kendirlioğlu, "Ağustos'un ilk haftasından itibaren Aydın’da su bitecek” uyarısında bulundu.

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre; yaşanan kuraklık nedeniyle ildeki üç barajda yüzde 40'lık doluluk oranlarına ulaşılmaması nedeniyle Ağustos ayının ilk haftasında suların biteceğini belirten Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, kuraklık ve susuzluğun tarımdaki tüm ürünleri az ya da çok etkileyeceğini söyledi.