Ağustos'ta dolar karşısında en çok TL değer kaybetti

Ağustos ayı Türk Lirası için kabus oldu. Dünya para birimleri arasında en çok değer yitiren Türk Lirası oldu.



Paramedya’nın haberine göre Hindistan, Meksika ve Güney Afrika gibi çeşitli para birimleri değer kazanırken TL yüzde 5’den fazla değer yitrdi. Ağustos ayında Türk Lirası 5.37 ile en çok değer kaybeden olurken, Arjantin Peso sadece yüzde 2.56 değer kaybetti. Yine en kötülerden Brezilya Real’i yüzde 2.30 değer yitirdi.



Böylece para birimleri içerisinde dolara karşı en kötü performansı Türk Lirası göstermiş oldu