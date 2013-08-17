Ağustos sıcağına yağmur molası

Yurdun önemli bir bölümünde yağış bekleniyor. Özellikle Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İzmir, Aydın, Artvin, Balıkesir ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor. Yetkililerin ani su baskınlara karşı dikkatli olması istendi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İzmir, Aydın, Artvin, Balıkesir ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor.

Yağışların, Samsun ve Ordu ile zamanla Rize ve Hopa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-70 km/s) zamanla İç Anadolu'nun batısı, İç Ege ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/s) esmesi tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, Samsun ve Ordu ile zamanla Rize ve Hopa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar yıldırım vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın, Marmara ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/s) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

Bazı illerde hava durumu

İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.(32)



ANKARA: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.(30)



İZMİR: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.(34)



ADANA: Az bulutlu ve açık.(37)



ANTALYA: Az bulutlu ve açık.(39)



SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. (29)



VAN: Az bulutlu ve açık.(28)



ERZURUM: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.(30)



DİYARBAKIR: Açık.(39)

Bölgelerde hava durumu

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli ile zamanla bölgenin kuzey ve doğusu, Balıkesir ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.



EGE: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege ile İzmir ve Aydın çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor. Rüzgar, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esecek.



AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimler parçalı bulutlu.



İÇ ANADOLU: Parçalı zamanla kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı ve Eskişehir ile Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. Rüzgar, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esecek.



BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile Düzce çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor.



ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Amasya, Tokat, Çorum ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, Samsun ve Ordu ile zamanla Rize ve Hopa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması, rüzgarın ise akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi tamhin ediliyor.



DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu ve Ardahan çevrelerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Açık geçmesi öngörülüyor.