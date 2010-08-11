Ağustos gecelerinde 'meteor yağmuru'

T24 - Gökyüzü yarın, ''yıldız kayması'' olarak da bilinen meteor yağmurlarına sahne olacak.







Ankara Üniversitesi (AÜ) Rasathanesi, saatte ortalama 50 akanyıldızın atmosfere gireceği gökyüzü şöleni için yarın özel bir etkinlik düzenleyecek.





AÜ Rasathanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, halk arasında ''kayan yıldızlar'' ya da ''akan yıldızlar'' olarak bilinen gök taşları, gök bilimin en çok ilgi çeken konularından birini oluşturuyor. ''Gök taşı yağmuru'' da denilen bu gökyüzü şöleni, meraklıları için keyifli anlar yaşatırken, Dünya için bir tehdit oluşturmuyor.





Akanyıldız yağmurlarını izlemek için teleskopa ya da başka bir gözlem aracına ihtiyaç duyulmuyor. Akanyıldızlar, bulutsuz bir gecede çıplak gözle rahatlıkla izlenebiliyor.





Dönemsel olarak tekrarlayan akanyıldızlardan birini Ağustosta gözlenebilen perseid yağmurları oluşturuyor. Akanyıldızların yarın ve ertesi gün maksimum etkinliğe ulaşması bekleniyor. Işık kirliliğinden uzakta saatte 50 akanyıldızın atmosfere girişinin izlenebileceği belirtiliyor.









Rasathaneden Başkentlilere davet





Ankara Üniversitesi Rasathanesi, yarın ve ertesi gün düzenleyeceği etkinliklerde, başkentlileri, akanyıldız yağmurlarını şehir ışıklarından uzakta izlemeye davet ediyor.





Saat 20.00′de başlayacak etkinlikte katılımcılar, akanyıldızlar konusunda bir sunum dinleyerek merak ettiklerini öğrenme fırsatına sahip olacaklar. Ayrıca, mevsim itibariyle görülebilen takımyıldızların mitolojik hikayeleriyle birlikte tanıtımı da yapılacak.





Etkinlikte, teleskoplarla Galile Uyduları, Jüpiter ve Andromeda Galaksisi de izlettirilecek.