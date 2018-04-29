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BBC Türkçe

Ağustos ayında Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurularında rekor kırıldı

Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan Türklerin sayısı, Ağustos ayında en yüksek rakama ulaştı. Bu yılın Ocak ve Ağustos ayları arasında yaklaşık 4 bin 700 Türk vatandaşı Almanya'ya iltica başvurusu yaptı.

29 Nisan 2018 20:30

Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunan Türklerin sayısı, Ağustos ayında en yüksek rakama ulaştı.

Federal Göç ve Mülteciler Bürosu'ndan (BamF) alınan rakamlar, geçen Temmuz ayında 829 Türk vatandaşının sığınma başvurusunda bulunduğunu gösteriyor.

BamF'ın verilerine göre bu yılın Ocak ve Ağustos ayları arasında yaklaşık 4700 Türk vatandaşı Almanya'ya sığınma talebinde bulundu.

Bu rakam, Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik darbe girişiminin ardından görülen en yüksek aylık rakam.

Ofis, başvurulardaki özel nedenleri kaydetmiyor ve yayınlamıyor.

Korunma talebinin kabul edilmesi ihtimali istatistiklere göre oldukça düşük.

Aynı dönemde büro, 8 bin 500 Türk vatandaşının başvurusunu inceledi. Bu rakamın dörtte birine koruma sağlanırken, 5 bin civarında başvuru ise reddedildi.

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