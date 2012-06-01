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'Ağustos ayında ciddi manada öğretmen ataması yapacağız'

Milli Eğitim Bakanı Dinçer, yeni sistemde mevcut sınıf öğretmeni sayısının yetersiz kalacağı yönündeki eleştirilere yanıt verdi

01 Haziran 2012 14:31

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, “Hükümetimizin kadro vermesi halinde ağustos ayında ciddi manada bir öğretmen ataması yapacağız. Her yıl en az 40 bin öğretmen alıyoruz. 3-4 yılda ihtiyaç karşılanacak” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 4+4+4 sisteminde mevcut sınıf öğretmeni sayısının yetersiz kalacağı yönündeki eleştirilere, “Hükümetimizin kadro vermesi halinde ağustos ayında ciddi manada bir öğretmen ataması yapacağız. Önümüzdeki 3-4 yıllık süre içerisinde MEB’in öğretmen ihtiyacı bütünüyle karşılanacak” diye yanıt verdi.

“4+4+4” kanununa ilişkin, “yeni sistemde öğretmen, derslik yetmeyecek; programlar zaten ağırdı” denildiğini söyleyen Dinçer, “Onların hepsi bizim sorunumuz, hükümetin sorunudur. Sanki her şey dört dörtlüktü ama yeni kanunla olumsuz sonuçlar aınacak. PISA sınavlarında ilk beşteydik ve şimdi bu değişiklikleri yaparsak kötüye gidecekmiş gibi” diye konuştu.

 

Derslik ihtiyacı yüzde 10 arttı

 
Türkiye’de zaten derslik ihtiyacının bulunduğunu ifade eden Dinçer, “Derslik başına 30 öğrenciye ulaşmak için yaklaşık 160 bin dersliğe ihtiyacımız vardı. Bu 173 bine çıktı. Yüzde 10 etkiledi belki de. 2012’de yapılan dersliklerle bu yüzde 10’u çoktan telafi etmiş olacağız” dedi.
 
Yeni sistemde mevcut sınıf öğretmeni sayısının yetersiz kalacağı yönündeki eleştirilere de yanıt veren Dinçer, şunları kaydetti:
 
“Bu yıl hem 4, hem de 5. sınıfın öğretmenleri, 1. sınıftan başlayacak. Ortalama ilkokulda derslik başına 30-31 öğrenci düşüyordu, şimdi 22-24 öğrenci düşecek. Çok daha az öğrenciyle öğretmenlerimiz eğitim yapmaya başlayacaklar. Biz neredeyse her yıl 40’ar bin öğretmen alımı yaptık. Hükümetimizin kadro vermesi halinde ağustos ayında da yine ciddi manada bir öğretmen ataması yapacağız. Önümüzdeki 3-4 yıllık süre içerisinde MEB’in öğretmen ihtiyacı bütünüyle karşılanacak. Yılda 8-10 bin öğretmene ihtiyacımız olacak, daha fazla değil.”

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