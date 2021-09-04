Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Ağustos ayında 31 kadın, erkekler tarafından katledildi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadın cinayetlerine ilişkin Ağustos 2021 Raporu'nu açıkladı. Rapora göre geçen ay 31 kadın öldürüldü, 21 kadın ise şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.

Raporda, "Öldürülen 31 kadından 17’sinin hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi, 13’ü de boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak isterken, 1’i ekonomik bahanelerle öldürüldü. 17 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur" ifadeleri ye aldı.

Raporun devamında şunlar kaydedildi:

"Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor.

Ağustos ayında öldürülen 31 kadının 6’sı evli olduğu erkek, 5’i akrabası, 4’ü eskiden evli olduğu erkek, 4’ü babası, 3’ü tanıdık, 3’ü oğlu, 1’i evlenme teklifini reddettiği erkek, 1’i birlikte olduğu erkek, 1’i kardeşi, 1’i tanımadığı bir erkek, 1’i konuşma isteğini reddettiği erkek tarafından öldürülmüştür. 1 kadının ise fail ile olan yakınlığı bilinmemektedir.

Kadınların 22’si evinde, 3’ü ıssız yerde, 2’si sokak ortasında, 1’i arazide, 1’i işyerinde, 1’i minibüste, 1’i evin dışında bulunan tuvalette öldürülmüştür. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 80’i evlerinde öldürüldü."