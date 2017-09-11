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Spor

Agüspor'a Maja'dan sağlık kontrolünden sonra imza

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)- BİLYONER

11 Eylül 2017 15:13

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)- BİLYONER.COM Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Agü Spor’un son transferi 29 yaşındaki Sırp basketbolcu Maja Miljkovic sağlık kontrolünden geçti.
Memorial Kayseri Hastanesi’nde takım menajeri Oktay Yamakoğlu nezaretinde yapılan sağlık kontrolünden sonra açıklamalarda bulunan  Sırp basketbolcu, şöyle dedi:
“Buraya geldiğim için mutluyum. Agü Spor için elimden geleni yapacağım. Takımın geçen sene olduğu gibi başarıyı kovalayan bir ekip olacağına eminim. Ben de bunun için katkı sağlayacağım. Türkiye Ligi, Rusya Ligi ile birlikte Avrupa’nın en zorlu ligi.”
Sağlık kontrolünün ardından Kayseri takımı ile 1 seneliğine anlaşma imzalayan Maja Miljkovic daha sonra takımla ilk antrenmanına çıktı.

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