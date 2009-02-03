Aguirre dönemi bitti

İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid, Meksikalı teknik direktör Javier Aguirre'nin görevine son verdiğini açıkladı.
Atletico Madrid'de son haftalarda alınan kötü sonuçların faturası teknik direktör Javier Aguirre'ye kesildi.
La Liga'nın 21. haftasında, sahasında Valladolid'e 2-1 yenilen Atletico Madrid,teknik direktör Javier Aguirre ile yollarını ayırdı.
48 yaşındaki Aguirre, 2006 yılından bu yana 2.5 sezondur İspanyol kulübünün başında bulunuyordu.
Atletico Madrid'de, Aguirre'nin yerine İspanya İkinci Ligi takımlarından Castellon'un teknik direktörü Abel Resino'nun getirilmesi bekleniyor.