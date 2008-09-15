Aguirre değişim istiyor

Valladolid ile oynadığı maçı kaybeden ve sezonun ilk mağlubiyetini alan Atletico Madrid teknik direktörü Javier Aguirre, Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacakları PSV maçı öncesinde kadroda değişikliğe gideceğini açıkladı.



Atletico Madrid, sezona bomba gibi başlamış ve Cumartesi gününe kadar güzel ilerliyordu ancak Valladolid’e 2-1 yenilen Madrid ekibinde teknik direktör Javier Aguirre, kadroda değişikliğe gideceğini açıkladı.



Şampiyonlar Ligi’nde Hollanda temsilcisi PSV ile karşılaşacak olan Atletico Madrid’de Aguirre, kafileyi belirledi ancak henüz maça çıkaracağı ilk onbirine net bir karar vermiş değil. Maxi Rodriquez, Mariano Pernia ve Pablo’yu kenara çekmeyi düşünen Meksikalı teknik adam, bu oyuncuların yerine Diego Forlan, Johnny Heitinga ve Ever Banega’yı sahaya sürmeyi planlıyor.



Maxi ve Pernia’nın cezaları nedeniyle forma giyemeceği maçta Pablo, sakatlığı nedeniyle takım arkadaşlarından uzak kalacak. Dün oynanan maçta etkisiz olmalarının en büyük nedeni olan Diego Forlan da, PSV maçında sahadaki yerini alacak.