Agüero 60 milyon Euro



Atletico Madrid sportif direktörü Jesus Garcia Pitarch, Sergio Agüero’yu isteyen kulübün 60 milyon avroyu gözden çıkarması gerektiğini söyledi.



Garcia Pitarch’ın transferleri değerlendireceği basın toplantısında herkes Agüero’nun geleceğini merak ediyordu.



Geçen yıl 55 milyon avro olarak açıklanan bonservis bedelini bu yıl 60 milyon avro’ya çıkarttıklarını söyleyen Pitarch: “Bu yaz Kun’u pek çok büyük kulüp istedi ama bizim belirlediğimiz fiyatı veren olmadı. Zaten Agüero’nun da Atletico Madrid’ten gitmeye niyeti yok. Burada oldukça mutlu” diyerek bu konuya açıklık getirdi.

