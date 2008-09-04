T24 LogoT24 Logo
Spor

Agüero 60 milyon Euro

04 Eylül 2008 03:00


Atletico Madrid sportif direktörü Jesus Garcia Pitarch, Sergio Agüero’yu isteyen kulübün 60 milyon avroyu gözden çıkarması gerektiğini söyledi. 

Garcia Pitarch’ın transferleri değerlendireceği basın toplantısında herkes Agüero’nun geleceğini merak ediyordu.

Geçen yıl 55 milyon avro olarak açıklanan bonservis bedelini bu yıl 60 milyon avro’ya çıkarttıklarını söyleyen Pitarch: “Bu yaz Kun’u pek çok büyük kulüp istedi ama bizim belirlediğimiz fiyatı veren olmadı. Zaten Agüero’nun da Atletico Madrid’ten gitmeye niyeti yok. Burada oldukça mutlu” diyerek bu konuya açıklık getirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24