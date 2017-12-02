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Spor

AGÜ Gelişim - Bartın Belediyespor: 85-57

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) SALON: Atatürk                                                                                                            HAKEMLER: Kamil Talha Olgun (xx), Mustafa Aksoy (xx) AGÜ GELİŞİM: Miray (xx) 4, Janset Büşra (xxxx) 21

02 Aralık 2017 19:07

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)

SALON: Atatürk                                                                                                            HAKEMLER: Kamil Talha Olgun (xx), Mustafa Aksoy (xx)
AGÜ GELİŞİM: Miray (xx) 4, Janset Büşra (xxxx) 21, Nimet Nur (xx) 7, Sude (xx) 4, M.Şevval (xx) 6, Özge Can Su (xx) 4, Sena (xx) 2, Ceyda (xx) 2, N.Beyza (xxx) 10, Halime (xxx) 15, Fatma (xx) 2, Cansu (xx) 8.
BARTIN BELEDİYESPOR: Tuğçe (x) 4, Banu (xxx) 16, Nesrin (xx) 13, Duygu (x) 4, Yaren (x) 2, Ayda (x) 4, Merve (x) 2, Funda (xx) 10, Sedanur (x), Nazan (x), Tuğba (x) 2.
1’İNCİ PERİYOT: 23-3                                                                 
İLK YARI: 44-20
3’ÜNCÜ PERİYOT: 64-41

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi E Grubu\'nda yer alan AGÜ Gelişim kendi sahasında konuk ettiği Bartın Belediyespor’u 85-57’lik skorla mağlup etti.
Müsabakaya baskılı başlayan ev sahibi takım ilk periyotta rakibine sadece 3 sayı attırdı. Kayseri takımı ilk çeyreği 20 sayı önde tamamladı: 23-3. 2’nci çeyrekte baskısını azaltan Kayseri takımı karşısında farkı kapatamayan Bartın Belediyespor devreye 24 sayı geride girdi: 44-20. 3’üncü periyotta rakibinin sayılarına cevap veren AGÜ Gelişim farkı korudu. Ev sahibi takım son periyoda 23 sayı önde başladı: 64-41. 4’üncü periyoda iki takım da oyuncu değişikliği ile başladı. Ev sahibi takım isabetli atışlarına devam etti ve maçı 28 sayı farkla kazandı: 85-57.

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