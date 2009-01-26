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Sağlık

Ağrıları zihninizle iyileştirin!

Yapılan yeni araştırmalara göre, kronikleşmiş ağrılarınızı zihin gücüyle yenmeniz mümkün!

26 Ocak 2009 02:00

Günlük yaşamın ağrı ve sızı getirmesi şaşırtıcı değildir. Bir bilgisayar ekranının karşısında oturarak geçirilen saatlerin, evin etrafında iş yapmanın ve yaşamın gerilimleriyle başa çıkmanın muskuloskeletal sisteminin ince mekanizması üzerinde kötü etkisi olabiliyor. 

Kronik ağrılara dikkat!

Her ağrının bir nedeni var

Reçetesiz satılan ağrı ilaçları ve ısı veya soğuk tedavileri ara sıra vuku bulan ağrılara deva olabiliyor. Ancak baş ağrılarınız, sırt ağrılarınız veya adalesel ağrılarınız devam ettiğinde veya aylar boyunca tekrar ettiğinde kronik ağrınız vardır ve bu da yaşam kalitenizi ciddi ölçüde altüst edebiliyor.

Yeni bir çalışma, kronik ağrı vakalarının hemen hemen yarısının net bir sebebi olmadığını ve baş veya sırt ağrısı olan hastaların yüzde 25’inin doktor ziyaretlerinin ardından 12 ay sonra semptomların hâlâ devam ettiğini gösteriyor.

Kronik ağrı ile yaşamak zorunda olmayabilirsiniz. Bazı uzmanlar, kronik ağrıları maskelemek veya katlanmak yerine bu ağrıları, vücudunuzu zihninizin gücüyle ayarlamayı öğrenerek durdurabilirsiniz.

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