Ağrıları zihninizle iyileştirin!

Reçetesiz satılan ağrı ilaçları ve ısı veya soğuk tedavileri ara sıra vuku bulan ağrılara deva olabiliyor. Ancak baş ağrılarınız, sırt ağrılarınız veya adalesel ağrılarınız devam ettiğinde veya aylar boyunca tekrar ettiğinde kronik ağrınız vardır ve bu da yaşam kalitenizi ciddi ölçüde altüst edebiliyor.Yeni bir çalışma, kronik ağrı vakalarının hemen hemen yarısının net bir sebebi olmadığını ve baş veya sırt ağrısı olan hastaların yüzde 25’inin doktor ziyaretlerinin ardından 12 ay sonra semptomların hâlâ devam ettiğini gösteriyor.Kronik ağrı ile yaşamak zorunda olmayabilirsiniz. Bazı uzmanlar, kronik ağrıları maskelemek veya katlanmak yerine bu ağrıları, vücudunuzu zihninizin gücüyle ayarlamayı öğrenerek durdurabilirsiniz.