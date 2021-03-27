Ağrıları olduğu açıklanan tutuklu Rus muhalif lider Navalni, bacağının ampute edilmesi gerekeceğinden endişeli

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Tutuklu bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalni, tutulduğu ceza kolonisinde bacağının ampute edilmesi gerekeceğinden korktuğunu ifade etti.

Navalni'nin avukatları geçen günlerde muhalif liderin sağ bacağında ve sırtında ciddi ağrılar olduğunu; yakınlarının hayati tehlikesi bulunduğundan korktuğunu bildirmişti.

Sosyal medya ekibi aracılığıyla yaptığı paylaşımda Navalni, ceza kolonisindeki doktorları bacağıyla ilgili teşhislerini kendisine söylememekle suçladı.

Muhalif lider, "Sağ bacağıma yüklendiğim anda düşüyorum. Bu biraz canımı sıkıyor. Tam da son zamanlarda sağ bacağıma alışıyordum; ondan ayrılmak istemem" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Navalni, "Yataktan çıkmak bile çok zor ve ağrılı bir hal almaya başladı. Yetkililer şikayetlerimi dinliyor ancak hiçbir şey yapmıyor" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülke topraklarındaki en büyük siyasi rakibi olarak görülen Navalni, bu yıl tutulduğu cezaevlerindeki "sıkışık koşullar" nedeniyle bacağında sinir sıkışması meydana geldiğine inandığını söyledi.

Sürgün edilen eski Rus oligark Mikail Kodorkovski de 10 sene boyunca Navalni'nin tutulduğu IK-2 ceza kolonisinde hapis yatmıştı. Navalni, Kodorkovski'nin kendisine "Orada hastalanırsan ölürsün" dediğini aktardı ve ekledi; "Bu gerçeği şimdi yaşayarak öğreniyorum".

44 yaşındaki Navalni, Ocak ayında Noviçok zehirlenmesi sebebiyle tedavi gördüğü Almanya'dan dönmesiyle Moskova'da tutuklanmış daha sonra da 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Muhalif lider, Noviçok ile zehirlenmesinden Kremlin'i sorumlu tutuyor.