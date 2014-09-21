'Ağrı'daki yoksulluk ne Afganistan ne de Afrika'da vardır, hepimiz burayı unutmuşuz!'

Ağrı Belediye Eşbaşkanı Sırrı Sakık, Ağrı'nın unutulmuş bir kent olduğunu söyledi. " İddia ediyorum buradaki yoksulluk ne Afganistan'da ne Afrika'da vardır" diyen Sakık, 'Ne yapılması gerekiyor' sorusuna, " Önce bu yoksulluktan Türkiye'nin haberdar olması lazım" yanıtı verdi.

Ağrı'nın gündemi yoksulluk, TSK değil

T24'ün, TSK'nin internet sitesinden 'PKK'nin Ağrı'da sözde mahkeme' kurduğuna ilişkin duyurusunu nasıl değerlendirdiğini öğrenmek için aradığı Sırrı Sakık, Ağrı’da gündemin yoksulluk olduğunu söyledi. Yoksullukla mücadele için çıkış noktası aradığını söyleyen Sakık, "Burada belediye başkanı olarak 90 yıldır ihmal edilmiş sorunları çözmeye çalışıyoruz. Kentin hiç bir sorunu çözülmemiş. Kanalizasyondan içme suyuna kadar çok sorun var" dedi.

Ağrı unutulmuş bir kent, hepimiz unutmuşuz

"Burada büyük bir yoksulluk var" diyen Sakık, "İddia ediyorum bizim bir kaç mahallemizdeki yoksulluk ne Afganistan'da ne Afrika'da var. Bu o kadar büyük bir yoksulluk" diye konuştu. Siyasetçisinden bürokratına, işadamına kadar bugüne kadar kimsenin Ağrı'yı gündeme almadığına dikkat çeken Sakık, kendi partisi DBP'ye yönelik de "Diyabakır, Mardin, Batman gibi kentler öne çıktı. Bizim partimizde de öyle oldu. Oysa buradaki yoksulluk anlatılacak gibi değil. Hepimiz Ağrıyı unutmuşuz" dedi.

Türkiye'nin bu yoksulluktan

haberdar olması lazım

Sakık'a göre, bu durumun düzelmesi için Türkiye'nin Ağrı'nın yoksulluğundan haberdar olması lazım. Sakık, bunun için medyanın ilgi göstermesi gerektiğine dikkat çekiyor. Sakık, T24'e, "Gelsinler, görsünler. Yoksulluk sefaletini görsünler. Ruhu nasıl çürüttüğünü gelip görsünler" dedi.