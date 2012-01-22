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Ağrı'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü   AĞRI (A.A)

22 Ocak 2012 14:31

-Ağrı'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü   AĞRI (A.A) - 22.01.2012 - Ağrı'nın Hamur ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Diyarbakır'dan Iğdır'a giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 32 YJG 21 plakalı yolcu otobüsü, Patnos-Ağrı karayolunun 20. kilometresinde, virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada, yolculardan Zeki Günay, Nadir Aslan, Tekin Uğur ve Mehmet Atademir olay yerinde öldü. Yaralanan 14 kişi, ambulanslar ile Hamur ve Ağrı Devlet Hastaneleri'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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