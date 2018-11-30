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Yaşam

Ağrı'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 19 yaralı

Bayram Tozun yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi

30 Kasım 2018 23:58

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

Ağrı'da saat 19.00 sıralarında Patnos ilçesinin Dedeli Beldesi mevkiinde meydana gelen kazada  Bayram Tozun yönetimindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon  kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Van-Patnos arası yolcu taşımacılığı yapan Pınaşya Turizm’e ait yolcu otobüsündeki 19 kişi yaralandı.

İhbar üzerine Olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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