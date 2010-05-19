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Yaşam

Ağrı'da trafik kazası: 13 yaralı

19 Mayıs 2010 21:56

T24- Ağrı’nın Patnos ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu, 13 kişi yaralandı.


Van istikametinden Patnos’a gitmekte olan Vahyettin Sağlam yönetimindeki 04 M 5069 plakalı yolcu minibüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi.


Kazada, sürücü ile yolculardan Kadir Coşar, Cesim Yıldız, Nesim Yıldız, Yunus Keleş, Abdulbaki Üstün, İbrahim Macit, Murat Aslan, Güngör Sağlam, Sevda Sağlam, Müslüm Kaya, Said Demir ve Zeytun İnci yaralandı.


Patnos Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan ayakta tedavi edilen 10’u taburcu edildi. Üç yaralının tedavisinin ise devam ettiği bildirildi.

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