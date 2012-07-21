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Yaşam

Ağrı'da trafik can aldı: 13 ölü

Ağrı'da şeker fabrikası yakınında bir minibüsle bir kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemeleri göre 13 kişi hayatını kaybetti

21 Temmuz 2012 14:34

Ağrı'da minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
 
Ağrı'da şeker fabrikası yakınında bir minibüsle bir kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemeleri göre 13 kişi hayatını kaybetti. Kazada 10 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Ağrı çevreyolunun 3. kilometresinde, meydana gelen trafik kazasında ölen 13 kişinin cesedi Ağrı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralılar ise, Ağrı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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