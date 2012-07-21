Ağrı'da trafik can aldı: 13 ölü

Ağrı'da minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.



Ağrı'da şeker fabrikası yakınında bir minibüsle bir kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemeleri göre 13 kişi hayatını kaybetti. Kazada 10 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Ağrı çevreyolunun 3. kilometresinde, meydana gelen trafik kazasında ölen 13 kişinin cesedi Ağrı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralılar ise, Ağrı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.