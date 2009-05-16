Ağrı'da töre vahşeti

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde karnından şişlenip, burnu ve kulakları kesilerek araziye atılan kadın, ölümü beklerken tesadüfen bulunarak hastaneye kaldırıldı. Diyadin Kaymakamı Ali Arıkan, genç kadının töre kurbanı olduğunu belirtti.



Evli olduğu ve ilçe merkezinde yaşadığı öğrenilen Y.A. (23), gece saatlerinde karnından şişlenip, burnu ve kulakları kesilerek Boyalan ve Taşkesen köyleri arasına bırakıldı.



Sabaha karşı yoldan geçen minibüs sürücüsü tarafından fark edilen Y.A, hemen Diyadin Devlet Hastanesine getirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan Y.A, hayati tehlikesi olduğu gerekçesiyle Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili olarak Ü.A'nın gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.



Ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde töre gereği namussuzluk yaptığı düşünülen kadınlar ki namusuzluk ``kadının zina yapması, bekaretini kaybetmesi, dedikoduya sebep olması, açık gezmesi, erkeklerle konuşması, açık olması, ailenin istemediği kişiyle evlenmesi, izinsiz dışarı çıkması, dilinin uzun olması`` olarak ifade ediliyor. Bu tür durumlarda ``kadının öldürülmesi gerektiği düşünülüyor``, ayrıca ``kulak ve burun kesme, saç kazıma`` gibi yöntemlere başvuruluyor.



7 kişi gözaltında, eşi aranıyor



Diyadin Kaymakamı Ali Arıkan, genç kadının töre kurbanı olduğunu belirtti. Kaymakam Arıkan, insanlık dışı işkence olayına karışanlardan 7 kişinin gözaltına alındığını belirterek şunları söyledi:



``Gizli ilişki iddiası yüzünden genç kadını öldürmek amacıyla işkence yapmışlar. Kulağını, burnunu kesmişler. Karnında 6-7 bıçak darbesi var. `Öldü' diye araziye bırakmışlar. Yola sürünerek çıkması ve yaşaması mucize. Sağlık durumuyla yakından ilgileniyoruz. Olaydan sonra kaçan eşi Bayram A.'nın kısa süre içinde yakalanacağını umut ediyorum. Çiftin iki çocuğu, şimdilik ailede. Ama onları koruma altına alacağız.''



Erzurum’a getirildi



Ağrı'nın Diyadin İlçesi'nde şişlenip, burnu ve kulakları kesildikten sonra ölmesi için bırakıldığı arazide sürünerek yola çıkan ve bir sürücü tarafından fark edilerek köy minibisüyle hastaneye kaldırılan Yıldız A., Ağrı'dan ambulansla Erzurum'a nakledildi. Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki çocuk annesi, Yıldız A., yoğun bakım ünitesine alındı. Genç kadının burnu ve kulaklarının sargılı olduğu dikkati çekti.



Eşini İzmir’den çağırdılar



Taşkesen Köyü'ne bağlı Ket Mezrası'nda Yıldız ve Bayram A. çifti 8 yıl önce evlenip Diyadin'e geldi. İki çocukları olan çiftten Bayram A., bir süre önce inşaat işlerinde çalışmak için İzmir'e gitti. Eşi İzmir'de olduğu sırada iddiaya göre Yıldız A., kendi akrabalarından biriyle gizli ilişkiye girdi. Bayram A.'nın yakınları da bu ilişkiyi ortaya çıkardı. İzmir'de bulunan Bayram A.'ya `Hemen gel' çağrısı yapıldı ve Yıldız A. hakkında aile meclisi `ölüm' kararı aldı.



Daha önce polise sığınmış



Hakkında aile meclisinin ölüm kararı verdiğini öğrenen Yıldız A., durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Genç kadın, Ağrı'ya götürülerek koruma altına alındı. İzmir'den dönen Bayram A., eşine iftira atıldığını belirterek eşinin kendisine teslim edilmesini sağladı. Bayram A. ile dün Diyadin'e dönen Yıldız A.'ya eşi ve yakınları işkence yaptı.



Çok kan kaybetti



Öte yandan Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi yetkilileri Yıldız A.'nın olaydan sonra çok fazla kan kaybettiğini belirtti. Yıldız A.'nın burnunun ucunun koptuğunu, burun kemiğinin zarar gördüğünü, alt ve üst dudaklarında hafif kesikler olduğunu, karnında da yaralar olduğu söyleyen doktorlar, sol kulakta da derin bir bıçak yarası bulunduğu açıkladı.



Yıldız A.'nın eski haline dönmesi için birkaç ameliyat gerekebileceğini söyleyen doktorlar, öcelikle hastanın hayatta kalmasını sağlamaya çalıştıklarını, daha sonra burun ve kulak için gerekli müdaheleyi yapacaklarını belirtti.



