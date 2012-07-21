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Ağrı'da tarafik kazası: 13 kişi hayatını kaybetti

Ağrı çevreyolunun 3. kilometresinde, Bülent Ögdüm idaresindeki 34 BF 4045 plakalı minibüs ile Ercan Aydın yönetimindeki 19 KC 855 kamyonet çarpıştı

21 Temmuz 2012 18:30

Ağrı'da minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Ağrı çevreyolunun 3. kilometresinde, Bülent Ögdüm idaresindeki 34 BF 4045 plakalı minibüs ile Ercan Aydın yönetimindeki 19 KC 855 kamyonet çarpıştı.

Kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. 13 kişinin cesedi Ağrı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralılar, Ağrı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ölenlerin kimlikleri belirlendi

Bu arada, trafik kazasında hayatını kaybeden ve yaralananların tamamının kimlikleri belirlendi.

Kazada ölen vatandaşların kimlikleri şöyle:

"İsa Karadağ, Salih Karadağ, Çetin Erkut, Muhammet Üstündağ, Dinçer Çetin, Ebru Adalı, Fatih Yıldız, Abdurrahman Demir, Mehmet Deniz, İbrahim Adalı, Demet Kızılay, Dilara Kızılay ve Nara Kızılay."

Yaralanan 12 kişinin isimleri ise şöyle:

"İsmet Sarı, Fırat Karadağ, Halis Baran, İlhan Tan, Bülent Ögdüm, Ercan Aydın, Ferhat Yıldız, Feyyaz Yıldız, Ferdi Yıldız, İlhan Önder, Okan Önder, Mustafa Söğüt"

 

'Yardım etmek istedim ama...'

 

Öte yandan, kaza anını anlatan yaralılardan İlhan Tan, Tutak ilçesinden Erzurum'a doğru gittiklerini belirterek, "Karşı yönden gelen araç takla atıp, yan yattı. O sırada adeta buzun üzerinde kayar gibi gelip bizim aracımıza çarptı. Ondan sonrasını hatırlayamıyorum. Yerden kalktığımda ölü insanları gördüm. Onlara yardım etmek istedim fakat gücüm yoktu" diye konuştu.

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