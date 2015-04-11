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Ağrı'da soba faciası; 8 kişi hayatını kaybetti

Ağrı Doğubayazıt'ta aynı aileden 8 kişi sobadan zehirlenerek öldü

11 Nisan 2015 17:46

Ağrı’nın Doğubeyazıt İlçesine bağlı Alıntepe Köyü’nde oturan Antika ve Abdulkadir Zeyat çifti ile 6 çocuğu, evde ölü bulundu. Zeyaf Ailesinin 8 ferdinin, gıda zehirlenmesi ya da aydınlatmada kullanılan tüpgazlı lambadan zehirlendikleri sanılıyor. Aile fertlerinden 19 yaşındaki Kemal Zeyat’ın ise İstanbul’a çalışmaya gittiği için kurtulduğu belirtildi.

Doğubayazıt ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta Ağrı karayoluna yakın Alıntepe Köyü’nde, Zeyat ailesinin kapısının kapalı olması, komşularını endişelendirdi. Önce kapı çalındı ama açan olmayınca, durum muhtara bildirildi. Köy muhtarı İdris Çeri ile birlikte komşular, kapıyı kırarak içeri girince acı korkunç tabloyla karşılaştı.

Aile reisi 45 yaşındaki Abdulkadir Zeylat, eşi 43 yaşındaki Antika Zeyat ile yaşları 3 ile 18 arasında değişen çocukları Özlem, Semra, zihinsel engelli Kenan, Adem, Erdem, Miraç Zeyat’ın cansız bedenleriyle karşılaşan muhtar ile köylüler durumu jandarmaya bildirdi. Evde yapılan araştırmada, evde aydınlatmada kullanılan tüpgaz lambası bulundu. Zeyat Ailesi fertlerinin ya gıda zehirlenmesinden ya da aydınlatmada kullanılan piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendikleri ihtimali üzerinde duruluyor.

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