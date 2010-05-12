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Yaşam

Ağrı'da sel: Çok sayıda ev sular altında

Ağrı'da dün geceden itibaren etkili olan yağışın sele dönüşmesi sonucu, çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı.

12 Mayıs 2010 03:00

T24 - Ağrı'da dün geceden itibaren etkili olan yağışın sele dönüşmesi sonucu, çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıksız devam eden sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinden geçen Taşlıçay Deresi ile Murat Nehri'nin taşması sonucu Fırat, 100. Yıl ve Gazi mahallelerinde dere yataklarına kurulu çok sayıda ev ve iş yeri, su altında kaldı.

Mahsur kalan vatandaşlar, belediye, kara yolları, il özel idaresi, DSİ ve özel firmalara ait iş makineleriyle evlerden çıkartıldı.

Belediye Başkanı Hasan Arslan, geçen hafta yaşanan sel felaketinden daha büyük bir felaketle karşı karşıya olduklarını belirterek, kent merkezindeki çok sayıda evde ciddi hasar oluştuğunu, alt yapının kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Evlerinde mahsur kalan vatandaşların iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldığını vurgulayan Arslan, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Bu arada, Erzurum Caddesinden geçen Taşlıçay Deresi üzerindeki köprünün bir kısmının çökmesi nedeniyle Fırat Mahallesi ile kent merkezi arasında ulaşım sağlanamadığı belirtildi.

Yağışın, kent merkezinin yanı sıra ilçe ve köylerde de etkili olduğu bildirildi.




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