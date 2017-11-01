T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ağrı'da PKK/KCK'nın sözde kırsal alan sorumlusu yakalandı

Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA) - AĞRI'da, kamu görevlilerine suikast için gelen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kırsal alandan sorumlu üyesi S

01 Kasım 2017 18:39

Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA) - AĞRI\'da, kamu görevlilerine suikast için gelen terör örgütü PKK/KCK\'nın sözde kırsal alandan sorumlu üyesi S.T. ile ona yardım eden 5 terör destekçisi, gözaltına alındı. 
Ağrı Valiliği\'nden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, teröristlerin kamu kurumlarına saldırı ve kamu görevlilerine suikast düzenlemek için fırsat aradığının, bu amaçla örgüt mensuplarının kırsal alandan gelerek, Doğubayazıt ilçe merkezinde bulunan bazı adreslerde kaldıklarının ve buralarda keşif yaptıklarının belirlendiği kaydedildi. Valiliğin konuya ilişkin açıklamasında, şöyle denildi:  
\"PKK/KCK silahlı terör örgütü kırsal alanda sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan çok sayıda aranma kaydı bulunan \'Brüsk\' kod adlı S.T. ile birlikte 5 şüpheli daha gözaltına alınmıştır. Çok sayıda mühimmat, örgütsel içerikli doküman, kitap, mektup, gazete küpürleri, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, örgütü simgeleyen bez parçaları, dijital materyaller, para, ziynet eşyası ve leşker olarak tabir edilen çocuk kıyafeti ele geçirilmiştir.\" 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Servet ARSLANAĞRI DHAAĞRIPKKKCKValiliğiTerörle MücadeleHarekatMüdürlüğüAçıklamadaDoğubayazıtValiliğin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24