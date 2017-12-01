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Ağrı'da PKK/KCK operasyonunda 6 tutuklama

AĞRI, (DHA)- AĞRI'da gerçekleştirilen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 29 kişiden 6'sı tutuklandı

01 Aralık 2017 20:01

AĞRI, (DHA)- AĞRI\'da gerçekleştirilen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 29 kişiden 6\'sı tutuklandı. 
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen 27 Kasım\'da PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, örgüte üye olan, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan, terör örgütünün propagandasına dönüşen terörist cenazelerine katılan 35 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Ağrı merkez, Doğubayazıt, Patnos, Diyadin, Eleşkirt ve Taşlıçay ilçeleri ve İstanbul\'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkarıldı. 6 şüpheli çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 21 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 2 kişinin savcılıktan serbest bırakıldığı operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 6 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

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