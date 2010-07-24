-AĞRI'DA MAYIN PATLAMASI: 4 YARALI AĞRI (A.A) - 24.07.2010 - Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 asker yaralandı. Bezirhan köyündeki jandarma karakoluna giden askeri aracın, Sarıbıyık köyü yakınlarından geçişi sırasında, teröristlerin yola döşediği mayına çarpması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada, ilk belirlemelere göre 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı. Güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.