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Ağrı'da mayın patladı: 1 ölü, 2 yaralı

Ağrı'nın Çemçe Yaylası'nda PKK'lı teröristler tarafından daha önceden döşenen mayının patlaması sonucu 17 yaşındaki Ferhat Gergüs öldü, 2 k

06 Aralık 2008 02:00

Ağrı'nın Çemçe Yaylası'nda PKK'lı teröristler tarafından daha önceden döşenen mayının patlaması sonucu 17 yaşındaki Ferhat Gergüs öldü, 2 kişi de yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, olay dün saat 14.10'da Ağrı merkez Çemçe Yaylası'nda meydana geldi. PKK'lı teröristler tarafından daha önceden yerleştirilen mayının patlaması sonucu merkeze bağlı Aşağı Pamuktaş Köyü'nden Ferhat Gergüs olay yerinde yaşamını yitirdi. Patlama sırasında Gergüs'ün yanında bulunan 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede operasyonlar sürdürülüyor.


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