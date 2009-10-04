Ağrı'da kaza: 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

Ağrı merkeze bağlı Yolluyazı Köyü yakınlarında, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yuvarlandığı şarampolde taklalar attıktan sonra telefon direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 8 kişiden 4'ü çocuk 6'sı öldü, 2'si de ağır yaralandı.



Kaza bugün (04.10.09) saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Ağrı'dan Hamur İlçesi'ne giden Cevdet Alparslan yönetimindeki 04 AN 196 plakalı otomobil, kent merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Yolluyazı Köyü yakınlarında, aşırı hız nedeniyle bir anda kontrolden çıkarak savruldu. Şarampole yuvarlanan otomobil, bir telefon direğine çarparak durdu.



Kazada, hurdaya dönüp ezilen otomobilin sürcüsü Cevdet Alparslan (40), eşi Cemile Alparslan (35) ile akrabaları olan Meliha Salman (4), Merve Salman (6), Seher Salman (7) ile Mehtap Salman (13) olay yerinde öldü. Ağır yaralanan Birgül Salman ile Hayrunisa Alparslan ise Ağrı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Hastaneye gelen Alparslan ve Salman ailelerinin fertleri, acı haberleri alınca sinir krizi geçirdi.