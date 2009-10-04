T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ağrı'da kaza: 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

Ağrı'da meydana gelen kazada hurdaya dönen otomobildeki 8 kişiden 4'ü çocuk 6'sı öldü, 2'si de ağır yaralandı.

04 Ekim 2009 03:00

Ağrı merkeze bağlı Yolluyazı Köyü yakınlarında, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yuvarlandığı şarampolde taklalar attıktan sonra telefon direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 8 kişiden 4'ü çocuk 6'sı öldü, 2'si de ağır yaralandı.

Kaza bugün (04.10.09) saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Ağrı'dan Hamur İlçesi'ne giden Cevdet Alparslan yönetimindeki 04 AN 196 plakalı otomobil, kent merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Yolluyazı Köyü yakınlarında, aşırı hız nedeniyle bir anda kontrolden çıkarak savruldu. Şarampole yuvarlanan otomobil, bir telefon direğine çarparak durdu.

Kazada, hurdaya dönüp ezilen otomobilin sürcüsü Cevdet Alparslan (40), eşi Cemile Alparslan (35) ile akrabaları olan Meliha Salman (4), Merve Salman (6), Seher Salman (7) ile Mehtap Salman (13) olay yerinde öldü. Ağır yaralanan Birgül Salman ile Hayrunisa Alparslan ise Ağrı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hastaneye gelen Alparslan ve Salman ailelerinin fertleri, acı haberleri alınca sinir krizi geçirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24