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Yaşam

Ağrı'da kaybolan 3 çocuk bulundu

Dün kaybolan 2 kardeş ile kuzenleri hastanede yapılan muayenenin ardından ailelerine teslim edildi

25 Ağustos 2018 00:03

Ağrı'nın Patnos ilçesinde dün kaybolan 2 kardeş ve kuzenleri, yaşadıkları Günbeli köyünün yakınlarında üzerleri ıslak, birbirlerine sarılmış uyur vaziyette bulundu.

Patnos ilçesine bağlı Günbeli köyünde yaşayan Kaya ailesinin çocukları Muhammed, Rojhat ve Taner Kaya, dün saat 09.00 sıralarında evlerinden ayrıldı. Akşama kadar eve dönmeyen çocuklardan haber alamayan iki aile, durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine Ağrı İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Patnos İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, itfaiye ve köy halkı çocukları aramaya başladı. Patnos ile Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Karakaya köyü arasındaki yaklaşık 7-8 kilometre mesafede başlatılan arama sonucu, kayıp olan çocuklar Günbeli köyüne yaklaşık 450 metre mesafede üzerleri ıslak, birbirlerine sarılmış uyur halde bulundu.

Çocuklar, Patnos Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenenin ardından ailelerine teslim edildi. (DHA)
 

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