Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolduğu Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir (4), 14 gündür aranırken, Doğubayazıt ilçesinde de bir çocuğun kaybolduğu ihbarı alındı. İhbarın ardından çalışma başlatan ekipler, 15 yaşındaki Serhat Eraslan'ın ailesi ile husumet yaşadığı bir kişiler tarafından kaçıldığı tespit edildi. Eraslan kurtarılırken kaçıran 5 kişiden 4'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Haziran Pazartesi günü akşam saatlerinde, Serhat Eraslan'ın, Büyük Ağrı Caddesi İnzibat Köprüsü mevkisinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomobile zorla bindirilerek, kaçırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, ilçe merkezindeki MOBESE ve güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Serhat bulundu

Ağrı Valiliği, Doğubayazıt ilçesinde 25 Haziran Pazartesi günü akşam saatlerinde otomobile zorla bindirilerek kaçırılan Serhat Eraslan'ın bulunduğunu açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen 15 yaşındaki bir çocuğun kaçırılması olayı ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan titiz çalışmalar neticesinde; çocuk şahsın ailesi ile husumeti bulunan şahıslar tarafından kaçırıldığı anlaşılmış ve tutulduğu adres tespit edilmiştir. Adrese yapılan operasyonda çocuk şahıs kurtarılmıştır. Olaya karıştığı tespit edilen 5 şahıstan 4’ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.



Öte yandan Ağrı'nın Bezirhane köyünde, bayramın 1'inci günü olan 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için arama çalışmaları 14 gündür sürdürülüyor. (DHA)