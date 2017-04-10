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Yaşam

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, Ağrı-Erzurum karayolunda aksamalar yaşandı

10 Nisan 2017 02:14

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, Ağrı-Erzurum karayolunda aksamalar yaşandı.

Bölgede akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışının ardından, Ağrı-Erzurum karayolunun Saç Dağı ve Sarıcan geçidinde, araç sürcüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan, nisan ayının ilk haftasında etkili olan kar yağışı nedeniyle hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Vatandaşlardan, Mehmet Leylek, yaptığı açıklamada, bu mevsimde ilk defa bu kadar karın yağdığını belirterek, "Nisan ayında 10 dakikada ilk defa bu kadar kar yağışına şahit oldum. Allah sonunu güzel eylesin." diye konuştu.

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