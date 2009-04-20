Ağrı'da DTP operasyonu: 25 gözaltı

Ağrı'da bazı işyeri ve evlere yönelik yapılan operasyonlarda aralarında DTP Ağrı İl Başkanı Halef Keklik ile Eğitim-Sen Ağrı Şube Başkanı Cezmi Gündüz'ünde bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah saatlerinde kent merkezindeki birçok ev ve işyerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda çoğunluğu DTPli yönetici ve parti üyelerinin bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınlar arasında DTP Ağrı İl Başkanı Halef Keklik, Eğitim-Sen Ağrı Şube Başkanı Cezmi Gündüz ve Eğitim-Sen eski Şube Başkanı Ali Gezgin ve DTP İl Encümeni Hasan Salto'nun da bulunduğu bildirildi. DTP'nin Ağrı Belediye Başkan adayı Murat Öztürk'ün arandığı bildirildi.

