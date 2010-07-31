-AĞRI'DA DA 5 ÇOCUK TAHLİYE EDİLDİ AĞRI (A.A) - 31.07.2010 - Kamuoyunda 'Taş atan çocuklar' olarak bilinen yasanın yürürlüğe girmesiyle Ağrı M Tipi Cezaevinden 5 çocuk tahliye edildi. Alınan bilgiye göre, Ağrı'da molotofkokteylleri ile polise saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla geçen ay tutuklanan E.K (14), A.K (16), E.O (15), F.D (16) ile Ö.Y. (14), ailelerine teslim edildi. Aileleri tarafından cezaevi kapısında karşılanan çocuklar, yakınlarına sarılarak büyük sevinç yaşadı. Çocuklardan Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi A.K, arkadaşlarıyla ders çalıştıktan sonra evine döndüğü sırada yapılan kimlik kontrolünün ardından gözaltına alındığını iddia ederek, ''Sınava giremeyeceğim için üzülüyordum. Ancak avukatım sayesinde tutuklu bulunduğum cezaevinde sınava girerek, yüksek bir puan aldım. İlk tercihim hukuk fakültesi olacak'' dedi.