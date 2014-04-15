Ağrı'da Belediye Başkanlığı'na Vali Yardımcısı atandı

Ağrı'da, 30 Mart yerel seçimlerinin iptal edilmesi nedeniyle boşalan Belediye Başkanlığı koltuğuna, yeni başkan seçilene kadar İçişleri Bakanlığı tarafından Vali Yardımcısı Ercan Ateş atandı.

AKP'li Belediye Başkanı Hasan Arslan karşısında BDP adayı Sırrı Sakık'ın 10 oy farkla kazandığı açıklanan seçimlerde itiraz üzerine 196 sandığın sayılmasına karar verildi. Sayım devam ederken her iki partinin isteği üzerine İl Seçim Kurulu tarafından seçimler iptal edilerek 1 Haziran'da tekrar yapılmasına karar verildi.

Boşalan Belediye Başkanlığı için İçişleri Bakanı Efkan Ala tarafından Ağrı Vali Yardımcısı Ercan Ateş görevlendirildi. Belediye Başkanlığına atanan Ercan Ateş "Yeni başkan seçilene kadar halka hizmeti biz yapacağız" dedi.