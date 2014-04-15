T24 LogoT24 Logo
Politika

Ağrı'da Belediye Başkanlığı'na Vali Yardımcısı atandı

Seçimlerin yenilenmesine karar verilen Ağrı'da seçim sonuçları belirleninceye kadar Vali Yardımcısı Ercan Ateş Belediye Başkanlığı'na atandı

15 Nisan 2014 22:36

Ağrı'da, 30 Mart yerel seçimlerinin iptal edilmesi nedeniyle boşalan Belediye Başkanlığı koltuğuna, yeni başkan seçilene kadar İçişleri Bakanlığı tarafından Vali Yardımcısı Ercan Ateş atandı.

AKP'li Belediye Başkanı Hasan Arslan karşısında BDP adayı Sırrı Sakık'ın 10 oy farkla kazandığı açıklanan seçimlerde itiraz üzerine 196 sandığın sayılmasına karar verildi. Sayım devam ederken her iki partinin isteği üzerine İl Seçim Kurulu tarafından seçimler iptal edilerek 1 Haziran'da tekrar yapılmasına karar verildi.

Boşalan Belediye Başkanlığı için İçişleri Bakanı Efkan Ala tarafından Ağrı Vali Yardımcısı Ercan Ateş görevlendirildi. Belediye Başkanlığına atanan Ercan Ateş "Yeni başkan seçilene kadar halka hizmeti biz yapacağız" dedi.

ETİKETLER

ağrıvalibelediye başkanlığıseçimsırrı sakıkercan ateşHasan Arslan

İlgili Haberler

Ağrı'da yerel seçimler iptal edildi

Ağrı merkezdeki seçimlerin iptaline karar verildi. Seçimler 1 Haziran'da yeniden yapılacak

Ağrı'da seçimi yırtık oy torbası iptal ettirdi

Ağrı'da seçimlerin iptal olmasına ilişkin verilen kararda yırtık oy torbasının gerekçe olduğu ortaya çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24