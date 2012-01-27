-Ağrı'da asker trafik kazasında şehit oldu AĞRI (A.A) - 26.01.2012 - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası yol güvenliğini alan iki askerden biri başka bir otomobilin çarpması sonucu şehit oldu. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Reza Rasolılı idaresindeki 34A738-10 İran plakalı otomobil, Diyadin ilçe yol ayrımında şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Diyadin İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerler çevre güvenliğini alıp, yaralıları araç içerisinden çıkardı. Yaralanan 3 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Diyadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada kaza nedeniyle yol emniyetini alan iki askere Kemal Kaya'nın kullandığı 02 KL 747 plakalı otomobil çarptı. Kazada ismi henüz açıklanmayan bir asker, olay yerinde şehit oldu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kaya ile diğer asker, ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu arada Diyadin Kaymakamı Serdar Arslantaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kubilay Ayvaz ve İlçe Emniyet Amiri Furkan Şen, olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.