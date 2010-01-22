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Ağrı’da 8 tefeci tutuklandı

22 Ocak 2010 19:06

Ağrı’da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 kişiden 8’i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Ocak’ta düzenlenen ve ‘deste’ adı verilen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 25 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından 2 kişi serbest bırakılırken 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 8’i çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, 15'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklananlar, Ağrı Cezaevi'ne gönderildi.

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