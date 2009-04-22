Ağrı'da 11 DTP'li tutuklandı

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve savcılığa sevk edilen 27 kişiden 11'i daha tutuklandı. Böylece operasyonda tutuklananların sayısı 24'e ulaştı.



Alınan bilgiye göre, öğlen saatlerinde emniyetteki sorguları tamamlanarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen 27 kişiden 2'si serbest bırakılırken, 25 kişi de iki grup halinde tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.



İkinci grupta mahkemeye çıkarılan 12 kişiden 11'i tutuklanırken, 1 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "kamu malına zarar vermek" ve "görevli memura mukavemette bulunmak" suçlarından 27 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 2'si savcılıkça serbest bırakılmış, ilk grupta adliyeye çıkarılan 15 kişiden DTP Ağrı Belediye Başkan adayı Murat Öztürk, DTP Ağrı İl Başkanı Halef Keklik, Eğitim-Sen Ağrı Şube Başkanı Cezmi Gündüz'ün de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklanmıştı.

