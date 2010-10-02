-AĞRI'DA 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ AĞRI (A.A) - 02.10.2010 - Ağrı'nın Patnos ilçesi dağlık kesiminde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK üyeleri arasında çıkan çatışmada, 1 teröristin etkisiz hale getirildi. Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdüren Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, gece saatlerinde ilçeye bağlı Çakırbey köyü dağlık arazi kesiminde yürüttüğü arazi arama-tarama faaliyeti esnasında, bir grup terörist tespit edildi. Güvenlik güçlerinin ''teslim ol'' ihtarına ateşle karşılık veren teröristlerle sağlanan sıcak temasta, bir terörist etkisiz hale getirildi. Teröristin, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi nüfusuna kayıtlı Ö.T. (28) olduğu ve cenazesinin otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi. Bu arada, yaklaşık yarım saat süren çatışmanın ardından gecenin karanlığından faydalanarak kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.