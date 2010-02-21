Ağrı ve Elazığ'da deprem

T24 - Elazığ ve Ağrı'da hafif şiddetli depremler meydana geldi. Depremlerde can kaybı yaşanmazken halk paniğe kapıldı.





Ağrı'nın Patnos ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün alınan bilgiye göre saat 09.02'de merkez üssü Patnos olan deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.





Elazığ da sallandı



Elazığ'da hafif şiddette deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin verilerine göre, saat 06.38'de merkez üssü Palu ilçesi Gökdere mevki olan bir deprem kaydedildi. Depremin büyüklüğünün 4.3 olduğu bildirildi.





