Ağrı merkezli FETÖ operasyonunda 25 rütbeli askere gözaltı

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI merkezli 9 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 25 rütbeli asker gözaltına alındı.

FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 32 rütbeli asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aralarında albay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen ve astsubay rütbesinde 3\'ü ihraç, 29\'u muvazzaf bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında dün, Ağrı merkezli olarak İstanbul, Ankara, Trabzon, Erzurum, Malatya, Giresun, Kırklareli, Çanakkale, Karaman ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 25 rütbeli asker yakalanarak gözaltına alındı. 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.