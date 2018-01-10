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Ağrı Dağı’nda PKK’lılara ait güneş paneli ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI Dağı kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örügütü PKK’lılara ait toprağa gömülü çok sayıda yaşam malzemesi ile güneş paneli bulundu

10 Ocak 2018 13:28

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI Dağı kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örügütü PKK’lılara ait toprağa gömülü çok sayıda yaşam malzemesi ile güneş paneli bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, ”Ağrı İl Jandarma Komutanlığımızca; Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı kırsalında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılabilecek sığınak/barınak ve malzemelerin tespit ve imha edilmesi maksadı ile 08-09 Ocak 2018 tarihlerinde icra edilen operasyon neticesinde toprağa gömülü vaziyette; 1 adet güneş paneli, 1 adet ekmek sacı, 1 takım kamuflaj elbise, örgütsel doküman, çok miktarda mutfak araç gereci, 11 adet 20 litrelik su damacanası içerisine konulmuş mazot ve benzin, 50 kilogram salça, 100 kilogram kesme şeker, 140 kilogram tuz, 50 kilogram pirinç, 120 kilogram nohut, 500 kilogram zeytin, 100 adet 250 gramlık margarin, 50 kilogram pekmez, 100 kilogram un, 100 kilogram bulgur, 70 kilogram. kuru fasulye, 200 paket kuru maya, 108 litre sıvı yağ, 3 adet büyük tüp ve 2 adet küçük tüp ele geçirilmiştir\" denildi.

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