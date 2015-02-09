Ağrı Dağı'na tırmanan 39 dağcı 3 gündür mahsur

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından düzenlenen Uluslararası Ağrı Dağı Kış Tırmanışı'na katılan 39 dağcı, 2 bin 950 metre yükseklikteki Cehennem Vadisi'ndeki yaylada 3 günden bu yana tipi ve fırtınanın dinmesini bekliyor.

DHA’da yer alan habere göre, TDF Başkanı Alaattin Karaca yönetiminde Uluslararası Ağrı Dağı Tırmanışı'na katılan 12'si yabancı 39 dağcı, 6 Şubat günü Iğdır'dan 07.30'da hareket ederek Korhan Yaylası'na çıktı. Korhan Yaylası'ndan tırmanışa geçen dağcılar, Cehennem Vadisi yakınındaki yaylada saat 14.00'te çadır kurdu.

Fırtına ve tipinin hayatı olumsuz yönde etkilediğini ifade eden TDF Başkanı Alaattin Karaca, 2'si kadın 12 yabancı ve 2'si kadın 27 Türk dağcısının katıldığı Uluslararası Ağrı Dağı Kış Tırmanışı'nı gerçekleştirmek için olumsuz hava koşullarının düzelmesini beklediklerini bildirdi. 8 Şubat günü 3 bin 200'e, 10 Şubat günü 4 bin 200'e 11 Şubat günü ise zirveye tırmanmayı hedeflediklerini anlatan Karaca, şunları söyledi:

"Cehennem Vadisi Yaylası olarak yöresel olarak isimlendirilen bölgedeyiz. Kamp kurduk. Hava şartlarının düzelmesini bekliyoruz. Çok ciddi bir rüzgar var. Hızı zaman zaman 70- 80 kilometreye çıkıyor. 8 Şubat günü 3 saat kadar havada iyileşme oldu. 3 bin 270 metreye tırmandık ve tekrar kampa geri döndük. Cehennem Vadisi kampında üçüncü gecemizi geçirdik. Kamp yerimizin biraz kuytu olması faydalı oldu. Ağrı'da her yerde kamp kurma şansınız yok. Kampta yaklaşık 25'e yakın çadır var. Havaların düzelmesini beklemekten başka bir sıkıntımız yok. Dağcılığın kuralları gereği herkes çadırını kurdu etrafını koruma altına aldı. Kosova'dan, Arnavutluk'tan Balkan ülkelerinden 12 yabancı dağcı var aramızda. Yiyecek sorunumuz yok. Kış tırmanışlarının gereği olarak her dağcı 7-8 günlük yiyeceğini sırtında taşır. Yabancı konuklarımızdan birinin mide ağrısı var. Onun dışında hiçbir sağlık sorunu yok. Dün gece yarım metre kar yağdı. Bugün sabah o yarım metre karı rüzgar götürdü. Tipi ve fırtına devam ediyor. Çılgınca değil, bilinçli bir şekilde kış şartlarında hareket ediyoruz. Tüm arkadaşlarım bunun bilincinde. Önümüzdeki süreçte faaliyete son verilmesi veya ileri gidilmesi konusunda karar vereceğiz. Bizi dağda kendi durumumuz değil, İzmir'den aldığımız haber üzdü. İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü üyesi Göztepe Kız Teknik ve Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Dürdane Seringeç'in ölümü bizleri derinden yaraladı. Dürdane kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve dağcılık camiasına başsağlığı diliyorum."